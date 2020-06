Ross Brawn: "Voorlopig geen plannen voor races met fans op tribunes"

Ross Brawn zegt dat de Formule 1 slechts zeer langzaam zal toewerken om na de coronacrisis toeschouwers naar de circuits te halen en de tribunes weer vol te krijgen. Hierdoor zullen we voorlopig geen fans op de tribunes zien en zal de grote schare oranje Max Verstappen-fans met GoMax-vlaggen ook nog niet te zien zijn.

De sport heeft tot nu toe slechts acht races bevestigd op zes Europese locaties voor 2020, maar er zijn plannen voor ongeveer 15-16 tegen het einde van het jaar.

Geen haast

Sommige van die Europese locaties hebben echter gesuggereerd dat hun races uiteindelijk met toeschouwers kunnen worden gehouden. Tegenover La Derniere Heure zegt Ross Brawn: "We haasten ons niet. Sommige Europese organisatoren zijn een beetje optimistisch, omdat we nog geen plannen maken voor fans. Het belangrijkste is dat we onze races in een veilige omgeving kunnen houden."

"We reizen de wereld rond en we kunnen het ons gewoon niet veroorloven om problemen te hebben die ons ervan zouden weerhouden naar andere landen te reizen. We zullen dit heel langzaam aan doen. We willen niet dat we die stap maken en achteraf weer twee stappen terug moeten doen."

Mogelijk wel fans buiten Europa

Hij zei dat het waarschijnlijker is dat sommige races buiten Europa fans zullen hebben, maar waarschuwde: "Dat is helemaal niet gegarandeerd. Het feit dat we achter gesloten deuren kunnen racen, is cruciaal voor het starten van ons seizoen. De situatie met het virus is over de hele wereld heel anders, dus toen duidelijk werd dat we het zonder toeschouwers konden doen, kregen we veel meer opties."

"Het is duidelijk niet ideaal voor welke sport dan ook, maar het is beter om races zonder fans te hebben dan helemaal niet te racen."