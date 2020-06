Portugal krijgt in Portimao mogelijk twee F1-races in 2020

Liberty Media wil zo veel mogelijk races toevoegen aan de resterende F1-kalender van 2020. De eerste acht races zijn bekend en daarna is het idee om de 9e race van het seizoen te houden op Mugello, vanwege het feit dat dit het thuiscircuit is van Ferrari en het Italiaanse team dan haar 1000e Formule 1-race rijdt. Officieel is dat echter nog niet.

Hierna leeft het idee om te gaan racen in Portugal. Zowel het circuit van Estoril als Portimao zouden graag een Grand Prix willen organiseren. Estoril was van 1984 tot en met 1996 onafgebroken gastheer van de Portugese Grand Prix. In Portimao ligt een nieuw circuit, al is dat 12 jaar geleden aangelegd, maar destijds reden een aantal F1-teams in 2009 tijdens een zeer natte testsessie. Het circuit was destijds ook favoriet bij veel coureurs vanwege de lay-out van de baan en de grote hoogteverschillen, een echte uitdaging voor de coureurs.

Data van F1-races in Portimao

Liberty Media heeft bij monde van CEO Chase Carey vorige week aangegeven dat het open staat om nieuwe locaties de kans te geven zich toe te voegen aan de F1-kalender van 2020. Portimao zou die kans krijgen, want de plannen zijn er om in Portugal te racen; 27 september en 4 oktober zou de Formule 1 naar Zuid-Europe gaan, zo meldt de Portugese krant A Bola.

De vereiste licentie is ook geen probleem aangezien het circuit in het zuiden van Portugal beschikt over de Grade 1 Licentie. Naast Portimao worden ook de circuit van Hockenheim en Jerez genoemd als mogelijke locaties.