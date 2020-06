Mika Hakkinen: "Lockdown kan hiërarchie in F1 veranderen"

Ervaren coureurs in kleinere teams kunnen volgens Mika Hakkinen het meeste profiteren van de lange lockdown en het sluiten van F1-fabrieken door het coronavirus. De fans en F1-teams tellen momenteel de dagen af ​​voordat de eerste races van het zwaar door corona getroffen seizoen 2020 van start gaan.

Als de motoren in Oostenrijk worden gestart is het zeven maanden geleden voor de laatste Formule 1-race is gereden. Een bijzondere situatie die nog nooit is voorgekomen. De wereldkampioen van 1998 en 1999 zegt tegenover de krant Helsingin Sanomat: "Er is nooit een vergelijkbare situatie geweest. Er zijn overal ter wereld allerlei rampen, dus de Formule 1 wist lang niet of het seizoen überhaupt zou beginnen."

Kleinere teams in het voordeel

Hakkinen denkt dat de lange wachttijd de verwachte hiërarchie kan opschudden, nadat Mercedes en Red Bull Racing in de wintertests geen last hadden van Ferrari

"Het is omdat op korte termijn de stress voor zowel de coureurs als de teams toeneemt en dus ook het aantal fouten. Het zal sommige coureurs en teams in staat stellen betere resultaten te behalen."

Maar de 51-jarige zei dat het de ervaren coureurs in het voordeel zijn: "Als een coureur zo'n lange pauze heeft, is het een kleine schok om weer in de auto te stappen. Voor ervaren coureurs is het een kleinere zaak, maar voor de onervaren of jonge coureurs is er meer nodig."

Hakkinen denkt dat de verkorte kalender, die momenteel slechts acht races in Europa omvat, ook een factor zal zijn voor degenen die de titel nastreven. "Het belang van fouten wordt benadrukt. Elke race moet goed uitvallen."