Michael Schumacher wordt binnenkort weer geopereerd

Michael Schumacher ondergaat binnenkort weer een operatie, meldt Contro Copertina. Hartchirurg Philippe Menasche behandelde de zevenvoudig wereldkampioen vorig jaar al en zal ook nu de ingreep uitvoeren. "Het doel is om het zenuwstelsel van Michael te herstellen", aldus Menache.

Neuroloog Nicola Acciari geeft aan dat Schumacher last heeft van botontkalking en verzwakking van het spierweefsel. "De afgelopen twintig jaar heeft de wetenschap reuzenstappen gezet met de behandeling van stamcellen. Maar dat doet niets af aan het feit dat we nog maar weinig van het menselijk brein weten. We zijn dan ook niet in staat om aan te geven welke resultaten deze behandeling brengt."

Schumacher raakte eind 2013 zwaargewond bij een skiongeluk. De Duitser lag maandenlang in coma en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Zijn familie en manager zijn erg zuinig in het verspreiden van nieuws over de toestand van de legendarische Formule 1-coureur.