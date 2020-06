Nico Rosberg: "Virtuele racers hebben voordeel als F1-seizoen van start gaat"

Nico Rosberg gelooft dat de coureurs die hun tijd tijdens de corona-lockdown-periode hebben doorgebracht met het online racen een voordeel zullen hebben wanneer het Formule 1-seizoen volgende maand begint. Er zijn veel virtuele raceseries opgezet om fans te vermaken tijdens de aanhoudende pandemie, waaraan coureurs uit de autosportwereld deelnemen.

Vorige week bevestigde F1 dat het seizoen 2020 in juli zou beginnen met twee races op de Red Bull Ring, de eerste keer dat F1-auto's zullen racen sinds Abu Dhabi in december 2019.

Elke dag in simulator racen

Rosberg, die met pensioen ging na het winnen van zijn wereldtitel in 2016, zegt dat hij zijn tijd op de simulator zou maximaliseren als hij nog actief was.

"Als ik nog aan het racen was, zou ik elke dag in de simulator zitten en daar uren doorbrengen", zei hij tijdens de aanloop naar de virtuele Grand Prix van Azerbeidzjan. 'Ik ben ervan overtuigd dat zulke dingen je nog steeds een klein beetje helpen om je vaardigheden te blijven trainen."

"Stel je voor, Roger Federer, als hij vijf maanden niet op een tennisbaan trainde en hij de eerste dag terug zou komen, zou hij nergens zijn. De vaardigheid voor een F1-coureur is hetzelfde. Ik denk dat je in de simulator een kleine kans hebt om een deel van die vaardigheid te trainen en het niveau op peil te houden. Daarom zou ik het maximaliseren."

"Het zal interessant zijn om te zien, omdat we sommige coureurs meer in de simulator zien dan andere. De grote vraag is of ze een voordeel zullen hebben als het racen weer op gang komt. Daar durf ik op te wedden dat ze een voordeel zullen hebben."