Circuits missen inkomsten, maar waarom is het dan wel aantrekkelijk om een race te organiseren?

Door het coronavirus zijn de races die nu gepland staan op de nieuwe Formule 1-kalender zonder publiek. Hierdoor komen er minder inkomsten binnen bij de circuits waardoor het organiseren van een race minder aantrekkelijk is geworden. De circuits betalen namelijk (geld / fee) de Formule 1 om een race te organiseren, maar daar ziet de Formule 1 nu van af, dat bevestigde de organisatoren van de Formule 1-race in Spanje.

Het Amerikaanse Liberty Media kondigde dinsdag, na een lange onzekere tijd, eindelijk de nieuwe kalender aan. Chase Carey die hoopt vóór eind juni een volledige kalender van 15-18 races te publiceren. "De Formule 1 verwacht momenteel dat de openingsraces gesloten evenementen zijn, maar ik hoop dat fans weer aanwezig kunnen zijn als het veilig is om dit te doen", zo was te lezen in de Formule 1-verklaring.

Spanje hoopt op vergoeding

Het plan van de koningsklasse is om een reeks veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen het coronavirus waardoor het seizoen toch van start kan gaan, waarbij Carey zegt dat zelfs een coureur die positief test "niet tot het annuleren van een race zal leiden".

Het eerste schema van acht races begint in juli met opeenvolgende evenementen in Oostenrijk (2x), Hongarije, Silverstone (2x), Spanje, Spa en Monza op de vernieuwde kalender. Dit is natuurlijk helemaal onder voorbehoud, want niemand weet wat het coronavirus gaat doen. Voor Oostenrijk en Silverstone geldt dat ze tweemaal de TV-inkomsten generen, hierdoor is een race organiseren extra interessant.

De enkele race van Spanje op het Circuit de Catalunya vindt half augustus plaats. "Eén van de voorwaarden die we bij Liberty Media hebben neergelegd, is om de fee niet te betalen, omdat we geen inkomsten zullen hebben uit de verkoop en toerisme in de regio", vertelde circuitbaas Joan Fontsere aan persbureau EFE. Hierdoor is een race organiseren toch interessant. De TV-inkomsten worden gedeeltelijk uitgekeerd, dus is er weinig verlies als je het vergelijkt met de inkomsten van vorig jaar.

Spanje hoopte op een extra race, maar Liberty stelde zich daar niet voor open. "Onze positie bij Liberty Media was 'je weet hoe we werken, onze ervaring, onze locatie en ons weer'. Maar vanaf het begin wilden ze hier een enkele Grand Prix", zei Fontsere.