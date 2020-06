Chase Carey: "Bij positieve coronatest zal F1 nu gewoon doorgaan"

Met de nieuw aangekondigde F1 kalender voor 2020 starten we op 5 juli in Oostenrijk met daarna een tweede race eveneens in Spielberg. Voorlopig staan ​​er van 5 juli tot en met 6 september acht races op het programma, waarbij de Formule 1 zeer veel maatregelen neemt om het risico op corona-besmetting te minimaliseren. Als iemand echter positief test, gaat de race door.

Positieve test heeft geen invloed

Eerder gaf Gerard Saillant van de medische commissie van de FIA ​​aan dat een positief geteste persoon binnen de Formule 1 geen races niet zal annuleren. Dit wordt vandaag door Chase Carey van Liberty Media herhaald in gesprek met Formula1.com. De Formule 1 is nu inderdaad zeer goed voorbereid op alle soorten scenario's en kan dienovereenkomstig optreden.

De CEO van de F1 zegt hierover: "Als een persoon is gevonden met een positieve infectie, leidt dit niet tot het annuleren van een race. We moedigen teams aan om procedures te hebben, dus als een persoon in quarantaine moet worden geplaatst, kunnen we ze in quarantaine plaatsen in een hotel en om die persoon te vervangen."

"Sommige dingen zouden we moeten doornemen en doorwerken. De reeks 'wat als' is te breed om ze allemaal uit te spelen, maar een team dat niet kan racen, zorgt er niet voor dat die race geannuleerd zal worden."

Met andere woorden: als een team nu besluit zich terug te trekken uit een race, gaat de race zelf verder. Dus een situatie die zich in Australië voordeed, herhaalt zich niet.

Reservecoureurs

Er wordt alles aan gedaan om de geplande races te laten plaatsvinden en als een coureur positief wordt getest, hebben teams een alternatief. "Maar we zullen een procedure hebben waarbij het vinden van een infectie niet leidt tot een annulering. Als een coureur een infectie heeft, hebben teams reservecoueurs beschikbaar."

Concluderend, Carey zegt dat ze heel zeker zijn van hun zaak. "We zouden niet verder gaan als we er niet erg zeker van zouden zijn dat we over de nodige procedures, expertise en capaciteiten beschikken om een ​​veilige omgeving te bieden en alle problemen die zich voordoen te beheren."