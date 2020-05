Williams neemt livery onder handen na vertrek titelsponsor

De breuk tussen Williams en titelsponsor ROKiT heeft ook gevolgen voor de kleurstelling van de bolides. De FW43 was tijdens de wintertests getooid met felrode side-pods met in witte letters de naam van de telecommaatschappij. Dat gaat veranderen, nog voor de start van het uitgestelde seizoen 2020 zal Williams een nieuwe livery presenteren.

Claire Williams verkondigde aan RaceFans.net: "Uiteraard zullen we naar de livery gaan kijken. Voordat we weer gaan racen, hopelijk begin juli, zullen we een nieuwe kleurstelling onthullen waarmee we de jaargang aan zullen vatten." Williams wilde geen uitspraken doen over de mogelijkheid dat het team terugkeert naar de traditionele kleurencombinatie donkerblauw en wit.

De breuk met ROKiT werpt wel vragen op. Want als de financiële situatie al niet rooskleurig is, waarom zou je als team dan afscheid nemen van een belangrijke sponsor? Claire Williams liet doorschemeren dat de Britse renstal in elk geval niets te verwijten valt. "Het team heeft aan alle contractuele verplichtingen ten opzichte van ROKiT voldaan."

Verlies

Het nieuws dat Williams nu te koop staat viel samen met de presentatie van de jaarcijfers over 2019. Het bedrijf Williams noteerde vorig jaar een verlies van 13 miljoen pond, terwijl het een jaar eerder nog een winst van 16 miljoen pond boekte. Voor de Formule 1-tak waren de cijfers al niet beter. De Formule 1-afdeling van Williams zag de inkomsten in 2019 teruglopen naar 95,4 miljoen pond, tegenover 130,7 miljoen pond een jaar eerder. Het netto resultaat bedroeg een verlies van 10,1 miljoen pond, tegenover een winst van 16 miljoen pond in 2018.