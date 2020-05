Charles Leclerc over seizoensherstart: "Voor coureurs gaat het moeilijk worden"

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft toegegeven dat hij het racen met echte Formule 1-auto’s mist. De coureur is vaak te zien in de online races van de koningsklasse, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de ervaringen in een echte Formule 1-bolide.

Hoewel de Ferrari-coureur tijdens de coronacrisis toch nog een stukje mocht racen voor een film die opgenomen werd in Monaco, zegt hij dat zijn ware liefde het echte racecircuit is.

Charles Leclerc kan nergens anders meer aan denken dan aan racen op het echte circuit. "Het enige dat ik nu in gedachten heb, is om weer in de raceflow te komen. Het is wat ik het liefste doe, maar met deze situatie is het onmogelijk om te rijden", zei hij tegen Sky Sport 24 in Italië.

Na de uitbraak van het coronavirus leek er in Australië wel geracet te gaan worden, maar op het laatste moment werd besloten de race niet door te laten gaan. Het plan is nu om het seizoen op te pakken met spookraces in Europa, te beginnen met Oostenrijk in juli. “Ik ga slapen en word wakker met maar één idee voor ogen: autorijden. Ik mis het zo erg en ik train meer dan ooit om klaar te zijn als we opnieuw beginnen.”

Goede herstart

Ferrari hoopt dat als het seizoen weer hervat wordt, met 20pk extra te komen. Tijdens de wintertests waren de Italianen al op het goede spoor om Mercedes het lastig te maken. Leclerc weet echter niet waar het team nu staat. “Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik heb werk te doen en er is nog een lange weg te gaan. Ik ben blij met de groei die ik tot nu toe heb gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren. Ik hoop het (kampioen worden, red.) ooit te doen, maar dat is nog ver weg", zei de 22-jarige coureur.

De herstart zal lastig worden voor coureurs. De bolides vragen fysiek en mentaal veel van de rijders. Door het thuiszitten zal er eerst gekeken moeten worden naar de gesteldheid van de coureurs. Leclerc denkt dat dit een lastig punt gaat worden. "Het zal moeilijk worden, omdat maandenlang niet rijden alles ingewikkelder zal maken."