Oostenrijk hakt in week na Pinksteren knoop door over GP

De Oostenrijkse regering heeft nog maximaal een week nodig om tot een besluit te komen over het doorgaan van de Grand Prix op 5 juli. Dat heeft Rudolf Anschober, minister van Volksgezondheid, laten weten. De overheid hakt 'onmiddellijk na Pinksteren' de knoop door.

De Formule 1 is van plan om het seizoen 2020 op 5 juli af te trappen op de Red Bull Ring nabij Spielberg. Ook voor 12 juli staat een Grand Prix in Oostenrijk met potlood genoteerd op de herziene kalender. De organisatie van de races leverde twee weken geleden een veiligheidsprotocol in bij de regering.

De betrokken autoriteiten zijn bijna zover dat ze een uitspraak kunnen doen. Anschober: "We zijn vrijwel klaar met de beoordeling. Onze experts werken nauwgezet, omdat het natuurlijk gaat om een wezenlijk besluit waar een belangrijk signaal richting de maatschappij vanuit gaat."