Autosport vanaf 4 juli weer toegestaan in Groot-Brittannië

Autosport is vanaf 4 juli weer toegestaan in Groot-Brittannië, zo heeft Motorsport UK aangekondigd. Op dit moment is autosport nog tot en met 30 juni verboden, maar in overleg met het ministerie voor Cultuur, Media en Sport is besloten om dat verbod per 4 juli op te heffen. Dat betreft vooralsnog alleen lokale autosportdisciplines.

Motorsport UK heeft besloten in de maand juli nog geen nationale of Britse kampioenschappen te houden of te hervatten, om de noodzaak om te reizen zowel nationaal als internationaal zoveel mogelijk te beperken. "Het plan is, afhankelijk van de adviezen van de overheid en de versoepeling van de restricties, om autosportactiviteiten vanaf 4 juli te hervatten", aldus Motorsport UK-baas David Richards.

Dit heeft overigens nog geen betrekking tot eventuele Grands Prix in Groot-Brittannië. De Formule 1 op Silverstone valt onder het bewind van de British Racing Drivers' Club, niet onder Motorsport UK. Voor de Britse Grand Prix is de BRDC afhankelijk van een uitzondering op de strenge quarantaine-eisen voor de Formule 1-teams. Daar wordt aan gewerkt.