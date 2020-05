Kovalainen: "Prestaties Nico Rosberg niet op waarde geschat"

Nico Rosberg krijgt niet de waardering die hij verdient voor zijn prestaties in de Formule 1. Die mening is oud Formule 1-coureur Heikki Kovalainen toebedeeld. Nico Rosberg veroverde in 2016 de wereldtitel in de Formule 1 en maakte een paar weken later bekend te stoppen met racen. De jacht op het kampioenschap en de zware jaren aan de zijde van Lewis Hamilton hadden hun tol geëist.

Kovalainen weet hoe het is om teamgenoot van Hamilton te zijn; de Fin reed in 2008 en 2009 met de Brit voor McLaren. Aan de Finse zender MTV deelt hij nu mede: "De Formule 1 is zonder een virtuoze rijder als stalgenoot mentaal en fysiek al zwaar genoeg, laat staan wanneer je met iemand als Lewis als teamgenoot te maken krijgt. Van iedereen die met Hamilton geracet heeft, was Nico Rosberg de enige die echt de zwakke plekken van Lewis bloot heeft gelegd."

"Hamilton heeft tekortkomingen en Nico was in staat om hem daarop aan te vallen. Zodoende wist hij het pak kaarten zo te schudden dat de wereldtitel bij hem terecht kwam", vervolgt Kovalainen. "Ik vind dat de prestaties van Rosberg niet op waarde geschat worden. Het is zo ontzettend lastig om Lewis te verslaan in dezelfde auto, maar we mogen niet vergeten dat Nico dat daarvoor ook al deed met ene Michael Schumacher."