FIA van plan om complexe MGU-H vanaf 2025 te schrappen

De internationale autosportbond FIA smeedt plannen om de MGU-H vanaf 2025 in de ban te doen. Het systeem, motor generator unit-heat, gebruikt de hitte die vrijkomt bij de uitlaatgassen en zet die om in nieuwe energie. Volgens de Spaanse verslaggever Alberto Fabrega is het vanaf 2025 echter gedaan met de MGU-H in de Formule 1.

De technologie zou te complex en te duur zijn. Bovendien zorgt de MGU-H voor grotere verschillen op de grid en weerhoudt het nieuwe motorleveranciers ervan om in de Formule 1 te stappen. FIA-president Jean Todt had de MGU-H liever nog eerder geschrapt, maar door de coronacrisis is besloten om daarmee te wachten tot de invoering van de nieuwe motorformule in 2025.

Achter de schermen zijn er meer ontwikkelingen op gebied van reglementen voor de aandrijflijn. RaceFans.net bericht dat de motorleveranciers in 2021, 2022 en 2023 nog maar één nieuwe versie van de motor, turbo en MGU-H tijdens het seizoen mogen introduceren. Voor MGU-K, Energy Store en Control Electronics gelden dan nog strengere regels.

Voor die onderdelen mogen de motorleveranciers één nieuwe specificatie introduceren voor 2021 en één specificatie voor de periode 2022-2023. Verder is het de bedoeling dat de ontwikkeling van de aandrijflijn als geheel bevroren wordt vanaf 2023. Deze beoogde wijzigingen zijn neergelegd bij de teams en de verwachting is dat ze deze week goedgekeurd worden.