Britse premier maakt zich hard voor F1-races op Silverstone

Er gloort weer hoop voor de plannen voor twee Grands Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Niemand minder dan premier Boris Johnson heeft zich ermee bemoeid. Hij heeft zijn kabinet de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat de Formule 1-races achter gesloten deuren door kunnen gaan. Dat bericht brengt de Britse krant The Times.

Eerder waren Silverstone en de Formule 1 juist in de knel gekomen door een maatregel van de Britse regering. Vanaf 8 juni moeten alle internationale reizigers na aankomst in Groot-Brittannië eerst veertien dagen in quarantaine. Gezien het feit dat zeven van de tien Formule 1-teams in Engeland gevestigd zijn en met het oog op de plannen voor twee Grands Prix op Silverstone zou dat voor de koningsklasse van de autosport voor grote problemen zorgen.

Johnson heeft nu persoonlijk ingegrepen en zijn ministers opgedragen om alles in het werk te stellen om de Formule 1-races op Silverstone mogelijk te maken. De quarantaine-maatregel wordt elke drie weken opnieuw beoordeeld en die meetmomenten bieden de gelegenheid om meer uitzonderingen in te stellen. Op dit moment zijn alleen vrachtwagenchauffeurs en diplomaten uitgezonderd.

Flexibel

Dan resteert alleen nog de vraag wanneer de Britse Grands Prix plaatsvinden. Oorspronkelijk stond Silverstone voor 19 juli op het programma, maar nu wordt uitgegaan van races op 26 juli en 2 augustus. Het circuit stelt zich sowieso flexibel op; een latere datum behoort daardoor ook tot de mogelijkheden. De hele maand augustus is wat Silverstone betreft een optie, laat circuitdirecteur Stuart Pringle aan Sky Sports F1 weten.

Hij benadrukt het belang van de Formule 1 voor Groot-Brittannië. De Britse autosportindustrie is goed voor meer dan 40.000 banen. Pringle: "De Formule 1 heeft die uitzondering nodig en ze moeten goed in kaart brengen hoe ze het gaan doen. Het is een enorme logistieke opgave. Ze moeten een serie races aaneen rijgen, een plan opstellen voor het transport van goederen en beseffen wat de impact op het personeel is. Dat vereist wel duidelijkheid."