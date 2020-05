Felipe Massa zwijgt over toestand van Michael Schumacher

Hoe Michael Schumacher er momenteel aan toe is, is een groot mysterie. De zevenvoudig wereldkampioen raakte eind december 2013 zwaargewond bij een skiongeluk en sindsdien voeren zijn familie en zijn manager de buitenwereld slechts met mondjesmaat informatie.

Oud Formule 1-coureur Felipe Massa is een van de weinigen die meer weet over de gezondheid en situatie van Michael Schumacher. De Braziliaan was een paar seizoenen teamgenoot van de Duitser en de twee onderhielden een goede relatie. Massa is dan ook bij de familie Schumacher in Zwitserland op bezoek geweest.

Maar ook hij weigert zich uit te laten over de toestand van Michael Schumacher. In het FOX Brasil-programma Expediente Futebol zegt Massa: "Ik weet hoe het met Michael gaat, ik heb informatie. Ik heb altijd een hechte band met hem gehad. Met zijn vrouw Corinna heb ik een minder hechte band, ze woonde in de jaren dat ik naast Michael racete niet veel races bij."

"Het voornaamste van dit alles is dat we weten dat de situatie van Michael niet makkelijk is. Hij gaat door een moeilijke fase, maar we moeten hem en de wensen van zijn familie respecteren. Ze willen geen informatie delen, dus wie ben ik om dat dan wel te doen?"

Dromen en bidden

Massa vervolgt: "Ik droom en bid elke dag dat Michael weer beter wordt en dat hij op een dag weer te zien zal zijn op een van de circuits, zeker nu zijn zoon Mick ook aan het racen is. Mijn gebeden gaan naar hem uit, hopende dat dit ooit weer mogelijk is."