Gedachte om te stoppen is bij Lewis Hamilton opgekomen

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft toegegeven dat de coronacrisis ook bij hem mindere en ronduit slechte dagen heeft veroorzaakt. Dagen waarop hij maar met moeite de motivatie kon vinden om iets te doen. Dagen ook waarop hij zichzelf begon af te vragen of hij niet gewoon beter kon stoppen met de Formule 1. Maar de liefde voor het racen blijft voorlopig groter dan de twijfel.

Op Instagram schreef Hamilton in het kader van Mental Health Awareness Week: "Ik kan niet wachten tot ik weer in mijn Formule 1-auto zit. Ik moet minder hard zijn voor mezelf en een manier vinden om van mezelf te houden. Daar gaat het om. Je moet comfortabel met jezelf zijn. Ik heb van deze periode gebruik gemaakt om tijd voor mezelf te nemen. Me-time. Ervoor zorgen dat ik mezelf waardeer. Blij zijn als iets goed gaat, accepteren als je iets verkeerd doet. Het is allemaal oké."

Hamilton vervolgde met: "Ja, ook ik heb dagen waarop ik me suf voel en niet gemotiveerd ben. Dan denk ik: 'Jezus, waar ben ik mee bezig? Wat nu? Misschien is het beter om te stoppen met racen?' Die vragen gingen de voorbije weken door mijn hoofd. Maar even later kwam het besef: hé, ik doe dit wel echt graag. Waarom zou ik niet willen doorgaan?"