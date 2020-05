George Russell heer en meester in virtuele GP van Monaco

Williams-coureur George Russell heeft met groot vertoon van macht de virtuele Grand Prix van Monaco op zijn naam geschreven. De Brit finishte meer dan een halve minuut voor de als tweede geëindigde Esteban Gutierrez. Ferrari-rijder Charles Leclerc completeerde het podium. Het was voor Russell zijn tweede opeenvolgende overwinning in de online racecompetitie.

De kwalificatie had nog een verrassende uitslag opgeleverd. In een natte sessie had namelijk Pietro Fittipaldi zich namens Haas F1 Team op pole position gekwalificeerd. En ook op de derde plaats stond een opvallende naam; David Schumacher, de zoon van oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher. Russell nestelde zich tussen die twee op de tweede plek, greep bij de start de leiding en verdween aan de horizon.

Achter hem was het bij vlagen chaos troef. De vorige virtuele Grands Prix leken nog enigszins op racen, maar deze wedstrijd in Monaco sloeg nergens op. Het regende tijdstraffen voor het afsteken van de baan of het negeren van waarschuwingen en de auto's stuiterden van de ene vangrail naar de andere. De schade stond uit, waardoor de deelnemers zich alles konden permitteren. Russell hield zijn hoofd het koelst en snelde naar de zege.