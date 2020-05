Codemasters heeft een nieuwe video vrijgegeven van de nieuwste editie van het officiële Formule 1-spel, F1 2020. Het betreft een vliegende ronde van Pierre Gasly door de straten van Monaco. Het prinsdom had dit weekend eigenlijk gastheer moeten zijn voor de zevende Grand Prix van het seizoen 2020, maar door de uitbraak van het coronavirus is er geen Formule 1 in Monte Carlo dit jaar. Kruip aan boord bij de Alpha Tauri voor een rondje Monaco in F1 2020.