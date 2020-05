FIA: "Ook bij tien besmettingen in de paddock is de boel beheersbaar"

De Formule 1 (en elke andere tak van autosport die onder de vlag van de internationale autosportbond FIA valt) zal niet tot stilstand komen zodra er na de verlate start van het seizoen iemand in de paddock besmet raakt met het coronavirus. Die boodschap droeg FIA-dokter Gerard Saillant uit tegenover Sky Sports F1. Hiermee denkt de federatie een debacle zoals in Australië eerder dit jaar te kunnen voorkomen.

Saillant legt uit: "De situatie is totaal anders dan twee maanden geleden in Melbourne. De kennis over het virus is veel groter. Het is mogelijk om preventief te werk te gaan en te anticiperen op mogelijke scenario's. Als we met één besmet persoon te maken krijgen of misschien zelfs tien besmettingen in de paddock, dan is de boel nog prima beheersbaar. Medisch gezien maakt het niet uit of het een marshal betreft of Lewis Hamilton."

"Sportief en qua media-aandacht is dat een heel ander verhaal. We moeten daarop beducht zijn en anticiperen op waar voor ons de grens ligt. Waar trekken we een rode lijn, wat is het punt waarop het onmogelijk is om verder te gaan? Verder denk ik niet dat het op dit moment een probleem voor ons is."

Australië

FIA-voorzitter Jean Todt schoof ook aan bij het gesprek met Sky Sports F1. Hij blikte nog even terug op de gang van zaken rondom de Australische Grand Prix, die op het laatste moment afgeblazen werd. "Het zou oneerlijk zijn om iemand daar de schuld voor te geven. Het ging zo snel. 24 uur voor de eerste vrije training was er nog geen reden om het evenement niet door te laten gaan. De overheid was voor, de organisatie was voor, iedereen was voor."

"Vervolgens zorgde de ene na de andere ontwikkeling ervoor dat de meningen verdeeld raakten. Van geen probleem gingen we naar een klein probleem en dat probleem werd alsmaar groter, totdat we het punt bereikten dat het onmogelijk was om de Grand Prix plaats te laten vinden. Iedereen die in eerste instantie voor was, had de mening bijgesteld en was nu tegen. Het zou unfair zijn om dat te bekritiseren, het was gewoon zo onvoorspelbaar."