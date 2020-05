Hockenheim ziet kansen stijgen door problemen Silverstone

De houding van de Britse regering is koren op de molen van de Hockenheimring. Het circuit in Duitsland geldt namelijk als alternatief voor het geval dat de Grand(s) Prix op Silverstone niet door kunnen gaan. De Formule 1 wil het seizoen op 5 en 12 juli van start laten gaan op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De bedoeling is om het hele circus daarna naar Silverstone te verplaatsen.

Daar wringt de schoen. De overheid in Groot-Brittannië heeft namelijk aangekondigd dat internationale reizigers na aankomst op het eiland eerst veertien dagen in quarantaine moeten. Dat zou voor de Formule 1 voor een onwerkbare situatie zorgen en dus voert Silverstone een lobby om de koningsklasse van de autosport aan een uitzonderingspositie te helpen.

De Britse regering lijkt echter niet van plan om een uitzondering te maken voor sporters en leden van sportteams. De staatssecretaris voor Cultuur, Media en Sport heeft het onderspit gedolven tegen de minister voor Volksgezondheid. Alleen voor vrachtwagenchauffeurs en diplomaten wordt een uitzondering gemaakt. De minister voor Volksgezondheid is bang dat anders steeds meer groeperingen een aanvraag voor een uitzondering in zullen dienen en dat dan het effect van de maatregel verloren gaat, meldt SpeedWeek.com.

Hockenheim

In Hockenheim zijn ze er klaar voor om de Formule 1 alsnog te ontvangen. Gekscherend heeft de leiding van de Hockenheimring aangegeven zelfs vier Grands Prix te willen organiseren, aldus Auto Motor und Sport. Dat was als grap bedoeld, maar ze staan paraat om in te springen indien nodig. "Ongeacht of we dit jaar nog een race mogen organiseren, we zijn trots dat de Formule 1 contact met ons gezocht heeft hoewel we voorbije jaren niet het grote geld hebben opgeleverd."