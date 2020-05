Grand Prix van Monaco vindt in 2021 plaats op 23 mei

De Formule 1 heeft de herziene kalender voor het seizoen 2020 nog niet rond, maar op het schema voor 2021 is alvast één plekje gereserveerd. De organisatie van de Grand Prix van Monaco heeft de datum voor het evenement voor volgend jaar alvast bekendgemaakt. De straten van het prinsdom vormen op 23 mei 2021 het strijdtoneel voor een Formule 1-race.

De Grand Prix is het slotstuk van een maand met drie grote autosportevenementen in Monaco. De Historische Grand Prix opent van 23 tot en met 25 april het bal en op 8 mei brengt de Formule E een bezoek aan het prinsdom. Christian Tornatore van de Automobile Club de Monaco: "Drie grote evenementen binnen een maand, dat is voor een unicum voor de ACM. Het belooft logistiek een hele opgave te worden, maar we vertrouwen op de ervaring en flexibiliteit van alle betrokkenen."

Monaco ontbreekt dit jaar voor het eerst sinds 1954 op de Formule 1-kalender. De Monegaskische Grand Prix stond voor komend weekend op het programma, maar is geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Organisator ACM zette al snel een definitieve streep door het evenement omdat het onmogelijk zou zijn een nieuwe datum te prikken voor de race op het stratencircuit.

De Grand Prix van Monaco valt in 2021 niet op dezelfde dag als de Indy 500, wat vaak wel het geval is. De Indy 500 staat voor volgend jaar gepland voor 30 mei, een week na de Formule 1-race in Monte Carlo.