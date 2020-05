Flavio Briatore: "Ontgifte Fernando Alonso klaar voor rentree"

Twee jaar aan de zijlijn van de Formule 1 heeft Fernando Alonso goed gedaan, de Spanjaard is klaar voor een comeback. Die woorden bezigt zijn voormalige teambaas Flavio Briatore in Gazzetta dello Sport. De Italiaan voedt daarmee de geruchten over een aanstaande terugkeer van Alonso. De Spanjaard wordt voor 2021 gelinkt aan een stoeltje bij zijn oude werkgever Renault.

Briatore acht de tijd rijp voor een rentree van de tweevoudig wereldkampioen. Alonso heeft even afstand genomen en heeft nu weer zin in een Formule 1-avontuur, al is het uitstel voor de ingrijpende reglementswijzigingen tot 2022 een smetje. "Fernando is gemotiveerd", begint Briatore. "Een tijdje uit de Formule 1 heeft hem goed gedaan. Hij is ontgift, ik zie een serene Fernando die klaar is voor een terugkeer."

Recept voor winst

Renault heeft in zijn ogen een ervaren coureur als Alonso nodig. De Spanjaard moet de Franse renstal gaan leiden en Esteban Ocon onder zijn vleugels nemen. "In de Formule 1 ben je altijd op zoek naar het recept voor de winst. Je moet een coureur hebben die voor het kampioenschap kan gaan, terwijl de andere rijder punten wegsnoept bij de concurrentie", aldus Briatore.

Hij vervolgt: "Sebastian Vettel heeft de tol betaald voor het feit dat hij een erg snelle jongeling in de persoon van Charles Leclerc naast zich kreeg. Dat verbaasde hem en het team, hetzelfde dat eerder gebeurde met Lewis Hamilton en Fernando bij McLaren in 2007. Met twee gelijkwaardige coureurs binnen één team loop je het risico dat ze punten van elkaar afsnoepen. Ferrari zet nu alles op Leclerc en gelijk hebben ze; hij is een toekomstige ster."