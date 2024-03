Goedaardige tumor verwijderd bij hartoperatie Briatore

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore heeft deze week een succesvolle hartoperatie ondergaan. De flamboyante Italiaan deelt het nieuws zelf met de rest van de wereld. Volgens Briatore was deze operatie noodzakelijk nadat er iets aan het licht was gekomen na een routinecontrole.

Op Instagram meldt Briatore dat er een goedaardige tumor werd gevonden bij een routinecontrole. Een hartoperatie was nodig en volgens de Italiaan is alles goed verlopen. Briatore is nog steeds betrokken bij de Formule 1, hij is met enige regelmaat aanwezig op de circuits en hij mengt zich vaak in discussies over de sport. Hij is blij dat zijn operatie goed is verlopen en hij adviseert zijn volgers om medische controles te laten uitvoeren.