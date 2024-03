Twijfels over Hamilton: "Zal lastig worden om Leclerc te verslaan"

Lewis Hamilton heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Zijn resultaten vallen tegen en de moed is hem in de schoenen gezakt. Volgend jaar maakt Hamilton een nieuwe start bij het team van Ferrari en Flavio Briatore denkt dat hij het daar knap lastig gaat krijgen.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij vanaf volgend jaar gaat rijden voor Ferrari. Hij focust zich eerst nog op zijn huidige werkgever Mercedes, maar daar gaat het nu niet naar wens. Mercedes wilde de aanval openen op Red Bull Racing, maar vooralsnog is dat een brug te ver. Hamilton worstelt in het middenveld en hij is zichtbaar teleurgesteld in zijn resultaten. Het zorgt voor veel vraagtekens.

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore verwacht dat Hamilton het volgend jaar ook zwaar gaat krijgen. De flamboyante Italiaan legt zijn verwachtingen uit aan zijn landgenoten van Rai1: "Als Hamilton nu al voor Ferrari zou rijden, dan zou hij gewoon dezelfde dingen doen als Charles Leclerc. Dat is trouwens echt een snelle coureur, maar hij wordt vaak onderschat. Uiteindelijk wordt het voor Lewis mogelijk lastig om Charles voor te blijven, omdat hij simpelweg één van die coureurs is die niet volledig zijn best doet als blijkt dat de auto niet zo heel erg goed is."