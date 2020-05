Metershoge muurschildering Ayrton Senna siert Interlagos

Niet alleen de Formule 1 had gisteren een jubileum te vieren (70-jarig bestaan), maar ook het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo was jarig. Het circuit, beter bekend als Interlagos, bestaat zelfs al tien jaar langer dan de Formule 1. Op 13 mei 1940 werd de baan geopend. Ter ere van die 80ste verjaardag kreeg het circuit een speciaal cadeau van de stad Sao Paulo.

Een metershoge muurschildering van de Braziliaanse legende Ayrton Senna siert sinds kort namelijk de zijgevel van het pit- en paddockgebouw op Interlagos. Het kunstwerk, gemaakt door kunstenaar Eduardo Kobra, werd dinsdag onthuld. De beeltenis van Senna is 27 meter hoog en is een portret van de Braziliaan na zijn zege in eigen land in 1991.

Het was een overwinning met een bijzonder verhaal. Senna kampte tijdens de race met versnellingsbakproblemen en kon daardoor na afloop vanwege kramp en uitputting nauwelijks zijn gewonnen trofee in de lucht houden, terwijl hij zijn emoties de vrije loop liep en door meer dan honderdduizend uitzinnige Braziliaanse fans werd toegejuicht.