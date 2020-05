F1 Group lijdt 152 miljoen verlies in eerste kwartaal 2020

De omvang van de financiële klap die de Formule 1 incasseert als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt steeds duidelijker. De Formula 1 Group, de overkoepelende organisatie van de koningsklasse van de autosport, zag de inkomsten in het eerste kwartaal kelderen naar slechts 39 miljoen dollar. Onder aan de streep kwam een verlies van 152 miljoen dollar te staan.

Ter vergelijking, vorig jaar bedroegen de inkomsten voor de Formule 1 in de eerste drie maanden nog 246 miljoen dollar. Ook toen schreef de sport rode cijfers, maar dat was bijna 100 miljoen dollar minder dan nu. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn niet veel beter. Geen races in de maanden april, mei en juni betekent voor de Formule 1 ook nauwelijks inkomsten.

Formule 1-baas Chase Carey: "We zijn de FIA, de teams, promotors, onze werknemers en andere partners dankbaar voor hun steun in deze moeilijke tijden. We gaan vooruit met onze plannen voor 2020 terwijl we ook aan de toekomst van de Formule 1 op de lange termijn werken. Dankzij het opstellen van nieuwe technische, sportieve en financiële reglementen zal de competitie en actie op de baan verbeteren en voor iedereen een betere financiële situatie opleveren."