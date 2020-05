Chase Carey bevestigt: "Waarschijnlijk ook op 12 juli race in Oostenrijk"

De kans is groot dat het Formule 1-seizoen 2020 begint met twee Grands Prix in Oostenrijk. Die verhalen deden al langer de rondte en Formule 1-baas Chase Carey heeft dat nu ook bevestigd. Op 5 juli vindt - onder voorbehoud - de aftrap van deze jaargang plaats op de Red Bull Ring nabij Spielberg en het plan is nu om daar een week later weer te racen.

Chase Carey verkondigde in een conference call met verschillende media: "Ons doel is om het seizoen te lanceren in het weekend van 4 en 5 juli in Oostenrijk. En het is waarschijnlijk dat we in het weekend van 11 en 12 juli weer racen in Oostenrijk." Sky Sports F1 heeft begrepen dat de Formule 1 voor de twee daaropvolgende weekenden werkt aan een soortgelijke programma voor Silverstone.

"We bevinden ons in een vergevorderd stadium van het samenstellen van een nieuw schema, met daarop extra Europese rondes tot en met begin september en races in de traditionele zomerpauze in augustus", vervolgt Carey. "We verwachten dat fans in het eerste deel van de nieuwe kalender nog niet bij races aanwezig mogen zijn, maar we hopen dat we tegen het einde van het jaar weer races met publiek kunnen houden."

"We werken met de FIA, lokale autoriteiten en experts om de stappen en procedures vast te stellen die nodig zijn om iedereen veilig naar de racelocaties te vervoeren. Daarnaast moet iedereen in de paddock veilig kunnen werken en een veilig onderkomen hebben. We voelen ons steeds positiever over het aantal locaties dat in staat is om een Grand Prix te organiseren dit jaar."