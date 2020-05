Ross Brawn: "Nieuw tijdperk F1 breekt definitief aan in 2022"

De Formule 1 zal de ingrijpende regelwijzigingen definitief doorvoeren in 2022. De nieuwe technische reglementen zouden eigenlijk al in 2021 ingaan, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat uitgesteld om de teams dit jaar niet te veel op kosten te jagen. Verder uitstel is voor de leiding van de sport geen optie, verkondigde sportief directeur Ross Brawn aan Sky Sports F1.

Sommige teams drongen erop aan om de nieuwe reglementen pas in 2023 te introduceren, maar daar willen Ross Brawn en zijn collega's niet aan beginnen. "Bepaalde teams wilden de regelwijzigingen inderdaad met nog een jaar uitstellen. De noodzaak om de huidige auto's mee te nemen naar volgend jaar is gerechtvaardigd omdat we midden in een crisis en lockdown zitten, dus dat is logisch."

"De initiatieven die gepaard gaan met de nieuwe reglementen moeten de sport economisch echter juist meer levensvatbaar maken door de complexiteit te verminderen, daar gaat het meeste geld aan op. De huidige wagens zijn zo complex dat je door meer uit te geven meer performance eruit kunt knijpen. Aan ons de taak om een situatie te creëren waarin geld niet de enige bepalende factor is in hoe competitief iemand is."

"Daarvoor hebben we de nieuwe reglementen nodig. We willen nog steeds dat de beste teams blijven winnen, maar we moeten ook de integriteit van de Formule 1 als sport zien te behouden. Daarom hebben we ervoor gekozen om de nieuwe reglementen niet verder uit te stellen. Het nieuwe tijdperk voor de Formule 1 breekt definitief aan in 2022."