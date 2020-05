Formule 1 verlaagt budgetlimiet voor 2021 naar 145 miljoen

Het volgend jaar in te voeren budgetlimiet zal niet 175 miljoen dollar, maar 145 miljoen dollar bedragen. Dat maakte Ross Brawn, sportief directeur Formule 1, bekend bij Sky Sports F1 na ampel beraad tussen de leiding van de sport en de internationale autosportbond FIA op maandag. De details van de verlaging van het budgetplafond worden deze week naar de teams verstuurd.

De renstallen kunnen zich dan over dit voorstel buigen en indien zij dat nodig achten bezwaar aantekenen, maar de bedoeling is om dit plan voor te leggen aan de World Motor Sport Council van de FIA om officieel in de reglementen voor 2021 op te laten nemen. De limiet van 145 miljoen dollar ligt min of meer vast, de discussie zal nu meer gaan over de verdere verlaging van dat bedrag in de jaren die volgen.

Ross Brawn legt uit: "De boodschap is duidelijk, we moeten de kosten terugdringen. Daarom halen we een hap uit het beoogde budgetlimiet voor 2021. We begonnen op 175 miljoen dollar en het was al een hels karwei om dat erdoorheen te krijgen. Vanwege de huidige crisis verlagen we het plafond naar 145 miljoen dollar. De gesprekken gaan nu meer over hoe we de lat qua uitgaven in de komende jaren steeds lager kunnen leggen."

"Het overleg van maandag was tussen de FIA en de Formule 1. De uitkomst hiervan zal binnen enkele dagen uitgaan naar de teams. We bevinden ons in de afrondende fase. Binnenkort volgt meer duidelijkheid. In eerste instantie was een competitiever veld de voornaamste insteek voor de invoering van een budgetlimiet. In de huidige situatie is economische levensvatbaarheid de prioriteit. Dat geldt zowel voor de grote teams als voor de kleine teams."

Ook de verdeling van het prijzengeld wordt onder handen genomen, verklapte Brawn. "In de nieuwe overeenkomst komt er een meer gelijkwaardige verdeling van de prijzenpot. De teams in de middenmoot krijgen een groter deel van de taart. We reduceren de uitgaven die nodig zijn voor de Formule 1 en verbeteren de distributie van de inkomsten. Een goede middenmoter moet in staat zijn om op het podium te belanden, misschien zelfs een verdwaalde race te winnen en financieel in de plus te eindigen. Dan hebben we echt een levensvatbare toekomst."