Ross Brawn: "Oostenrijk ideaal om seizoen op gang te brengen"

De kans dat de Oostenrijkse Grand Prix op 5 juli de opening van het Formule 1-seizoen 2020 markeert, wordt met de dag groter. Sterker nog, het is aannemelijk dat Red Bull Ring nabij Spielberg op 12 juli nogmaals gastheer is voor een race. Dat blijkt uit de woorden van Ross Brawn, sportief directeur bij de Formule 1. Het is nog niet officieel in kannen en kruiken, maar de plannen om het seizoen in Oostenrijk af te trappen zijn in vergevorderd stadium.

Brawn: "Een van de logistieke uitdagingen is iedereen laten testen zodat we weten dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Zodra we dat gedaan hebben is het zeer aanlokkelijk om iedereen in die omgeving bij elkaar te houden voor een tweede race. Het is ook vrij lastig om de juiste soort races te vinden waarbij we alles onder controle kunnen houden om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de paddock te garanderen."

"Oostenrijk is wat dat betreft ideaal, de Red Bull Ring voldoet aan alle eisen. Het circuit ligt vlak bij een lokaal militair vliegveld, daar kunnen we vluchten naartoe charteren. Er is geen grote stad in de buurt. De Red Bull Ring bevat een geweldige infrastructuur. Er zullen geen motorhomes aanwezig zijn, maar de cateringfaciliteiten ter plekke zijn uitstekend. We kunnen iedereen in die omgeving houden en daarom is het verleidelijk om er een week later nogmaals te racen."

Uitdaging

Dat is niet de enige uitdaging waar Ross Brawn en zijn collega's bij de Formule 1 mee kampen. "Het is een enorme logistieke uitdaging, zoals een Grand Prix sowieso al een logistieke uitdaging is. Een Formule 1-race organiseren onder de huidige omstandigheden is voor ons allemaal nieuw en we werken aan alle voorwaarden waar we aan moeten voldoen om een veilige omgeving te creëren en een mooie show neer te zetten."

"Jammer genoeg zullen de races voorlopig zonder fans plaatsvinden. Dat is spijtig, maar we denken dat we de liefhebbers wel op hun wenken kunnen bedienen met mooie races op tv. Het is belangrijk voor ons om het seizoen op gang te brengen, daar liggen veel redenen aan ten grondslag. Een daarvan is de fans iets bieden, zij zijn ook gefrustreerd door alle uitgestelde evenementen. Bovendien zijn duizenden mensen van de Formule 1 afhankelijk voor hun levensonderhoud, dat is een belangrijke reden om te willen beginnen."