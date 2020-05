Racing Point ook als Aston Martin verder met Perez en Stroll

Het team van Racing Point wijzigt de naam na dit jaar in Aston Martin, maar verder verandert er op het oog weinig bij de renstal. Sergio Perez en Lance Stroll zullen ook in 2021 de eer van het team verdedigen. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer liet aan Motorsport-Total.com weten dat het duo intact blijft. "We beschikken over een uitermate sterke line-up."

Het is ook niet heel verwonderlijk dat Perez en Stroll blijven. Perez verlengde zijn contract vorig jaar tot en met 2022 en Lance Stroll is de zoon van Lawrence Stroll, eigenaar van zowel het team van Racing Point als autofabrikant Aston Martin. Szafnauer benadrukt dat er meer dan dit soort logica schuil gaat achter de keuze voor Perez en Stroll.

"Op racezondag zijn er niet veel coureurs die ik liever in de auto zou hebben dan Sergio Perez. In de wedstrijden is hij echt uitmuntend. Hij begaat nauwelijks fouten, is zeer berekenend en rijdt gewoon ontzettend goed. Bovendien beschikt Sergio over de vaardigheid om zuinig met zijn banden om te springen", aldus Szafnauer.

Hij vervolgt: "Lance Stroll is zeer getalenteerd. Hij is jong, leert en wordt elke keer beter. Hij heeft zich in een matige auto bij Williams al bewezen en ook vorig jaar, toen onze wagen minder goed was dan gebruikelijk, wist hij toch een vierde plek uit het vuur te slepen in Duitsland, onder moeilijke omstandigheden. Hij is een harde werker en een leergierige jongen."