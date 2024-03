Szafnauer ziet 30 races in één jaar wel zitten

Het nieuwe Formule 1-seizoen is donderdag van start gegaan in Bahrein. Het wordt het langste seizoen ooit, want er staan 24 Grands Prix op de planning. Niet iedereen is hier blij mee, want dit kan heel zwaar worden voor de werknemers van de sport. Otmar Szafnauer is echter van mening dat er 30 races in een jaar kunnen worden georganiseerd.

Het langste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1 zorgt voor veel twijfel. Men vreest namelijk dat het zwaar gaat worden voor monteurs en ander teampersoneel. Eind vorig jaar ontstond er al veel kritiek nadat veel coureurs en ander personeel kampten met ziekte en vermoeidheid in de drukke laatste weken van het seizoen. De double header bestaand uit Las Vegas en Abu Dhabi zorgde toen voor veel frustratie.

Toch moest iedereen zich voorbereiden op een enorm zwaar seizoen. Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft een iets andere mening dat veel andere mensen. Szafnauer laat aan Reuters weten dat de kalender nog drukker kan worden: "Als je het goed plant, dan denk ik dat je tussen de 25 en 30 races kan organiseren. Als je voor 30 races kiest, dan moet je binnen je team twee teams creëren die allebei naar vijftien races afreizen. Dat is een veel beter leven vergeleken met wat je nu hebt."