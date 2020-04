'Vetorecht van Ferrari ondanks ingreep van FIA nog intact'

Het team van Ferrari kan nog steeds gebruikmaken van het controversiële vetorecht om regelwijzigingen die de hoge heren in Maranello niet zinnen te blokkeren. Daar doet de ingreep van de internationale autosportbond FIA van vorige week niets aan af, schrijft Gazzetta dello Sport.

De World Motor Sport Council van de federatie keurde vorige week namelijk een nieuwe clausule goed waardoor de steun van de meerderheid van de deelnemers genoeg is om een verandering in de reglementen aan te brengen, de zogeheten safeguard clause. Voorheen was unanimiteit vereist om iets er doorheen te krijgen.

Mooi, dan kan Ferrari bepaalde maatregelen om de sport goedkoper of eerlijker te maken niet meer dwarsbomen, dachten sommigen. Dat is een misvatting. De Scuderia heeft nog altijd het recht om een veto uit te spreken tegen ontwikkelingen waar ze in Maranello niet van gediend zijn.

Andrea Cremonesi van Gazzetta dello Sport bericht: "De realiteit is dat dit niets verandert aan het feit dat Ferrari het vetorecht kan inzetten bij de World Motor Sport Council als bijvoorbeeld de meerderheid van de teams akkoord gaat met een budgetlimiet waar Ferrari geen heil in ziet."

Zo is de discussie rondom de invoering en de hoogte van het budgetplafond nog geen steek verder. De kleine teams dringen aan op een limiet van rond de 100 miljoen dollar, terwijl Ferrari niet lager wil gaan dan een bedrag van rond de 150 miljoen dollar. De Scuderia bezigde daar vorige week nog dreigende taal over, al werd dat dreigement later afgezwakt.