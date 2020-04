Mario Isola over vermijden tweede golf: "Niet te snel terugkeren"

Het coronavirus zorgt ervoor dat de Formule 1 en veel andere sporten al even stilliggen. Elke sportbond wil de competities zo snel mogelijk hervatten, want dan komt er geld binnen. Volgens Pirelli-baas Mario Isola, die zelf meehelpt om de ziekte te bestrijden, moet Formule 1-eigenaar Liberty Media voorzichtig zijn met het hervatten van het 2020-seizoen.

De Italiaan staat op de voorpagina van veel Italiaanse kranten. De baas van de raceafdeling van de Italiaanse bandenfabrikant zet zich in als ambulancechauffeur. Hij doet dit geheel op vrijwillige basis en waagt hiermee zijn eigen leven. Juist daarom wil hij dat de Formule 1 niet te hard van stapel loopt. “Er zijn plannen om in de zomer terug te keren”, zei Isola tegen persbureau DPA.

Niet te snel

Volgens hem is het goed nieuws als de Formule 1 weer hervat wordt, maar dat moet niet te snel gebeuren. "Het zou goed nieuws zou zijn als het Formule 1-seizoen hervat wordt, want het voelt voor mij hetzelfde als het virus verslaan. Alleen moeten we oppassen dat we een tweede golf vermijden.”

De Italiaan zit dicht op het vuur en dat heeft zijn ‘ogen geopend’. Hij ziet het verschil tussen het populaire Formule 1-wereld en het echte leven “We hebben geen races, maar hier kom ik mensen tegen die veel ernstigere problemen hebben.” Hij doelt hiermee op het feit dat de Formule 1 nu niet echt belangrijk is.

Mika Hakkinen is het eens met Isola

Voormalig wereldkampioen Mika Hakkinen is het ermee eens dat de huidige plannen van F1 om te heropenen mogelijk voorbarig zijn. “Je kunt zoveel plannen als je wilt, maar er is nog steeds geen tegengif voor het coronavirus. Dat is het grootste probleem”, zei de Fin in zijn blog op Unibet.