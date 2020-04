Jan Lammers: "Het is gewoon een rotsituatie voor iedereen"

Reikhalzend keek iedereen uit naar de eerste Nederlandse Grand Prix op Zandvoort sinds 1985, maar de fans en de organisatie moeten nog langer geduld opbrengen voordat het zover is. Door de oorspronkelijke datum van 3 mei was al een kruis gezet en de race inhalen in augustus is door het verbod op massabijeenkomsten tot 1 september ook onmogelijk.

Racedirecteur Jan Lammers baalt, maar relativeert ook. Er zijn momenteel ergere dingen aan de hand dan een Grand Prix die (nog) niet door kan gaan. De oud Formule 1-coureur vertrouwde Formule 1 Magazine toe: "Het is natuurlijk jammer. Er verandert verder niet zoveel, er was nog niets gepland maar we maken andermaal een pas op de plaats. We zijn niet enige Grand Prix-organisatie die in deze situatie zit."

"Ik denk niet dat het zin heeft om scenario's door te nemen, dat kan morgen mogelijk weer de prullenbak in. Ieder antwoord roept alleen maar weer vragen op. Het is gewoon een rotsituatie voor iedereen. We hadden in Nederland echt het gevoel dat dit hét jaar zou worden, alles leek er klaar voor. Maar goed, wat er aan de hand is in de wereld, is veel erger natuurlijk. We hebben het nu over scenario's terwijl iemand anders ergens in Nederland aan de keukentafel moet beslissen wie er wel en wie niet een rouwkaart krijgt. Het is niet te vergelijken."

Spookraces

Dat er zoveel animo is voor Grands Prix zonder publiek, zogenaamde 'spookraces', heeft Lammers wel verbaasd. "Dat had ik niet verwacht. Het lijkt erop dat als racefans de keuze zouden krijgen tussen races op televisie maar zonder publiek óf helemaal geen races, ze voor het eerste kiezen. Dat is verder niet van invloed op ons, maar dat verrast me wel. Dat had ik niet verwacht."