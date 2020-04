Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona heeft de twijfelachtige eer dat het vooralsnog de enige baan is waarop officiële Formule 1-actie plaats heeft gevonden dit jaar. De koningsklasse van de autosport bereidde zich in februari middels zes testdagen voor op het seizoen 2020, dat door de uitbraak van het coronavirus nog niet van start is gegaan. Om de leegte een beetje op te vullen heeft Alfa Romeo een video geplaatst van een rondje Barcelona met begeleidend commentaar van coureur Antonio Giovinazzi.