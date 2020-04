Uitstel Britse Grand Prix op Silverstone 'waarschijnlijk'

Oud-coureur Derek Warwick schat de kans dat de Grand Prix van Groot-Brittannië op de oorspronkelijk geplande datum van 19 juli door kan gaan laag in. De Brit weet wat er allemaal bij de organisatie van het evenement op Silverstone komt kijken; als voorzitter van rijdersvakbond BRDC was hij van 2011 tot en met 2017 nauw betrokken bij de race.

Warwick is nog steeds lid van de British Racing Drivers' Club. Aan Racefans.net laat hij weten: "Het wordt zwaar voor Silverstone als we de boel afblazen. En je moet toegeven dat het er niet naar uitziet dat de situatie halverwege juli weer genormaliseerd is, dus ook voor de Britse Grand Prix is uitstel waarschijnlijk. Hopelijk kunnen we de race op een latere datum inhalen."

"Financieel betekent uitstel of afstel een enorme klap voor Silverstone. Ze zijn hier niet voor verzekerd. Ze gaan hoe dan ook verlies lijden. Hoe groot dat verlies wordt, is nu nog lastig te zeggen. Vijf tot tien jaar geleden had de BRDC zo'n tegenvaller niet op kunnen vangen, maar de club is sindsdien absoluut gegroeid. Ze hebben geld op de bank om hier doorheen te komen, maar het moet uiteraard niet te lang duren."