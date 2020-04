Formule 1 zegt contracten met cameramensen formeel op

De Formule 1 heeft de lopende contracten met camerapersoneel opgezegd, zo heeft Racefans.net ontdekt. Het is echter niet zo dat dit opgevat moet worden als teken dat het seizoen 2020 volledig is opgegeven. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan.

Zodra meer duidelijk is over wanneer het seizoen van start kan gaan en welke races op de kalender komen, zal de Formule 1 de benodigde cameramensen weer in dienst nemen. In het geval van races achter gesloten deuren houdt Racefans rekening met minder camera's om de hoeveelheid personeel ter plaatse zo laag mogelijk te houden.

De eerste negen Grands Prix van het seizoen 2020 zijn reeds uitgesteld of geannuleerd. Sportief directeur Ross Brawn koestert nog de hoop om een jaargang bestaande uit achttien of negentien races af te werken, mits het racen in juli weer kan beginnen.