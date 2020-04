Ross Brawn: "De Formule 1 komt sterker uit deze crisis"

Het coronavirus heeft de sportkalender behoorlijk overhoop gehaald en ook de Formule 1 ontkomt niet aan de pandemie. De koningsklasse van de autosport heeft de eerste negen Grands Prix van het seizoen 2020 reeds uitgesteld of geannuleerd. Sportief directeur Ross Brawn hoopt dat de Formule 1 lering trekt uit deze periode. Het is tijd voor bezinning.

Brawn verkondigde op Sky Sports F1: "Misschien is dit een mooi moment voor een reset. We kunnen terugkijken naar de hoogtijdagen van de Formule 1 en de goede aspecten daarvan toepassen op de huidige Formule 1. We hebben ons hard gemaakt voor de invoering van een budgetlimiet van 175 miljoen dollar in 2021. Dat is hoger dan we wilden, maar dit is het compromis dat we gesloten hebben met de teams. Niet ideaal, maar het is wat het is."

"De coronacrisis stelt ons allemaal in staat om te kijken wat logisch en verstandig is met betrekking tot dat budgetlimiet. Het heeft ervoor gezorgd dat we hier met extra vastberadenheid en toewijding nogmaals over kunnen onderhandelen."

"Dit is precies waar het plafond voor bedoeld is, om in tijden van crisis een stap terug te kunnen doen zonder in de problemen te komen. Dat hebben we ook gezegd bij de aankondiging ervan. Het is alleen sneller gekomen dan we verwacht hadden. Het is nu zover en het zou onverantwoord zijn om het te negeren. We moeten allemaal omschakelen. Het is even pijnlijk, maar de Formule 1 heeft toekomst. We zullen veel sterker uit deze crisis tevoorschijn komen."