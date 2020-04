Jacques Villeneuve realistisch: "Voor september geen Formule 1-activiteiten"

Jacques Villeneuve stond er niet van te kijken dat bekend is gemaakt dat de Grand Prix van Canada wordt uitgesteld. Volgens de wereldkampioen van 1997 hebben we nog een lange weg te gaan. "We hebben de piek van de pandemie nog niet bereikt", aldus de Canadees, die vastzit aan de rand van Milaan.

In Italië zijn de maatregelen streng, want daar was de eerste brandhaard van Europa. De oud Formule 1-coureur zit momenteel in Milaan en mag alleen naar buiten voor het hoognodige. “We mogen naar buiten voor de basisbehoeften, maar de beperkte maatregelen zijn onlangs aangescherpt toen werd aangenomen dat de situatie verbeterde. Ik verlaat het huis alleen voor het absolute minimum, zo erg zelfs dat ik mijn hoofd schoor. Het wordt steeds moeilijker. Je kunt niet meer naar de kapper!”

Canada uitstellen meer dan logisch

Deze week werd bekend dat de Formule 1-race in Canada ook naar een andere datum verhuist, dat was volgens Villeneuve niet meer dan logisch. "Het was te voorzien dat de race in Montreal zou worden uitgesteld", vertelde hij aan Le Journal de Montreal. “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de activiteiten in de Formule 1 voor september worden hervat.”

Villeneuve heeft goede hoop, maar niet te vroeg

Desalniettemin hoopt Villeneuve dat hij op een gegeven moment weer achter het stuur kan kruipen - hij staat ingeschreven om te racen in de Nascar Euro-serie - maar hij is niet te optimistisch. "We zijn nu van plan het seizoen in Most, in Tsjechië, op 20 en 21 juni te starten, maar dat lijkt me wat vroeg.”