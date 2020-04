Olav Mol mailt ideeën voor Formule 1-kalender naar FOM

Ziggo Sport-commentator Olav Mol heeft vrijdagavond de stoute schoenen aangetrokken en zijn ideeën over de mogelijkheden voor een Formule 1-waardige kalender naar Formula One Management gemaild. Dat bekende hij in de F1 aan Tafel-podcast van GrandPrixRadio. Volgens Mol zou een seizoensstart op Silverstone het meest logisch zijn, gezien het feit dat zeven van de tien teams in de buurt van het circuit gevestigd zijn.

"Ik moet bekennen dat ik vrijdag een mail naar FOM gestuurd", vertelt Mol in de podcast. "Ik ben het in grote lijnen met Martin Brundle eens, je zou in Silverstone moeten beginnen. De meeste teams zijn al in de buurt en op die manier beperk je de noodzaak om ver te reizen. Logistiek moet je de rest van de kalender hetzelfde invullen. Dus na Silverstone zou je Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije en Oostenrijk kunnen doen. Op die manier haal je het meeste rek uit de kalender zonder dat je ver hoeft te reizen."

"De regels geven aan dat er minstens acht Grands Prix nodig zijn om het een kampioenschap te noemen. Stiekem hopen ze in elk geval vijftien races af te werken, maar gezien de coronacrisis en de ticketverkopen die zijn gestaakt is dat op zijn zachtst gezegd ambitieus. Het zet de agenda en de teams onder druk om alles logistiek gezien voor elkaar te boksen."

Canada

Door het uitstellen van de Canadese Grand Prix zijn de eerste negen races van het seizoen 2020 nu uitgesteld of geannuleerd. Francois Dumontier, de promotor van het evenement in Montreal, koestert weinig hoop op een enigszins normaal schema voor de rest van het jaar.

"De kalender zoals we die kennen na alle uitgestelde en afgelaste evenementen, vergeet het maar. Ik denk zelfs dat het streven van de Formule 1 om vijftien tot achttien races te houden dit jaar een ronduit optimistische inschatting is", verklaarde hij in Le Journal de Montreal.