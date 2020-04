Zandvoort: "Virus regeert, scenario's doorspreken heeft geen zin"

De Nederlandse Formule 1-fans hadden er zo naar uitgekeken. Eindelijk zou er weer een Grand Prix in eigen land plaatsvinden. Het circuit van Zandvoort zou op 1, 2 en 3 mei de koningsklasse van de autosport ontvangen voor de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten, waardoor het evenement is uitgesteld.

Wanneer de Formule 1 nu naar Zandvoort komt, is voorlopig koffiedik kijken. Racedirecteur Jan Lammers deelde aan het blad Formule 1 mede: "Het virus regeert. De FIA en Formule 1 mikken op een bewegend doelwit. Wij kunnen in de tussentijd wel allemaal scenario's doorspreken, maar dat heeft geen zin. Dat is lip service: praten om het praten. Dat willen we niemand aandoen: de fans niet, de media niet en onszelf niet. We moeten hetzelfde geduld opbrengen als we van de toeschouwers vragen."

Over het eventueel inhalen van het evenement in augustus durft de oud-coureur dan ook niet te speculeren. "Je moet je afvragen of augustus niet heel vroeg is, want dan zou je er vanuit gaan dat dit virus in juni of juli de wereld uit is. En dan nog moet je je afvragen of het gepast is dan feest te vieren terwijl half Europa getraumatiseerd is. Zoiets moet ook passen. Er gebeurt te veel in de wereld om zelfzuchtig te zijn. Het ethische, menselijke en morele gaat nu voor."

Berichtgeving stoppen

Lammers geeft aan dat de organisatie van de Nederlandse Grand Prix in deze periode het liefst wil zwijgen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een race. "We willen de berichtgeving eigenlijk even stoppen tot er meer helder- en duidelijkheid is. Ieder antwoord roept namelijk nieuwe vragen op, en alles wordt zo breed en wijdverspreid geïnterpreteerd."

"We willen in ethisch opzicht nu eigenlijk ook een voorbeeld geven, even pas op de plaats maken. De aandacht moet uitgaan naar waar die thuishoort. Je moet de aandacht in de media nu laten aan maatschappelijk belangrijker onderwerpen, naar vraagstukken waar iedereen mee te maken krijgt. Dit gaat veel verder dan een autosportevenement. Wij maken nu pas op de plaats. Om ook maar 1 procent de slachtofferrol in te nemen, is ongepast."