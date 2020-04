Vitaly Petrov: "De kans is aanwezig dat er helemaal niet meer geracet wordt"

Door het coronavirus kan het voorkomen dat de Formule 1 dit jaar helemaal niet meer gaat racen. Dat er voorlopig niet geracet kan worden is duidelijk, maar wanneer er wel weer geracet kan worden is onduidelijk.

Het probleem is dat Ferrari haar fabriek heeft in de brandhaard van Europa. Het moment waarop alles hersteld is, zal bepalen wanneer er weer geracet kan worden. In het ene land zal dat sneller zijn dan in het andere. Het zal ook afhangen van de kunst van de logistieke krachten van de Formule 1-teams.

Voormalig Formule 1-coureur Vitaly Petrov denkt dat er helemaal niet meer geracet gaat worden dit jaar. Officieel hoopt de door coronavirus getroffen Formule 1 halverwege het jaar opnieuw te starten. Maar Petrov zei tegen persbureau Izvestia: "Het is mogelijk dat alle kampioenschappen in de autosport met een jaar worden uitgesteld. Helaas groeit het aantal mensen dat besmet is met coronavirus nog steeds met de dag. Ik denk dat er pas in september voorspellingen kunnen worden gedaan.”

Gerhard Berger geeft toe dat hij niet zeker weet wanneer de DTM voor 2020 kan beginnen, maar het kan starten zodra er groen licht gegeven wordt. “De kalender is klaar”, zei hij tegen Kronen Zeitung. “Of het nu realistisch is of niet, we zullen zien. Het is hetzelfde voor de Grand Prix van Spielberg. Vandaag zou ik het doorgaan vijf procent geven, maar de situatie verandert elke dag."

Berger zei dat het juist is dat gezondheid momenteel de prioriteit is, maar hij maakt zich ook zorgen over de economie. “Als ik luister naar de meningen uit Nederland, Zweden of de VS, vind ik het moeilijk om te weten wat de juiste manier is. We zullen daarna slimmer zijn. We moeten alles weer oppakken, ook de economie.”