Nico Rosberg is er klaar mee: "Ik heb mijn smartphone uit mijn leven gehaald"

Nico Rosberg heeft een slimme en eenvoudige manier gevonden om tot rust te komen. De voormalig wereldkampioen is vooral actief als verslaggever in de Formule 1.

Over de hele wereld is het stresslevel extreem hoog. Ziekenhuizen liggen tot de rand toe vol met mensen met corona en zieke mensen. Het zorgpersoneel maakt overuren en iedereen die de wereld draaiende houdt, is hard aan het werk. Ondertussen stort de economie in, maar Nico Rosberg wil daar allemaal niets van weten. Rosberg zei tegen persbureau DPA: "Ik heb mijn smartphone uit mijn leven gehaald. Anders zou je op dit moment gek worden."

“Nieuws, berichten en alle informatie over de huidige situatie - ik wil er niets van weten. Ik controleer mijn e-mail twee keer per dag en dat is genoeg”, zo concludeert de Duitser.

'Verblijven op Ibiza beste plek'

Rosberg, die normaal gesproken met zijn jonge gezin in Monaco woont, brengt deze periode door in zijn vakantiehuisje op het feesteiland Ibiza. Hij meent dat hij op de veiligste plek zit. Jezelf in de kelder verstoppen is de beste plek, zo meent hij. "Het is de veiligste plek als je twee kinderen in huis hebt”, grapte de Duitser.