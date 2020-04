Optimisme in Spielberg over Oostenrijkse Grand Prix

Oostenrijk is net als grote delen van Europa in de ban van de coronapandemie. Ook in het Alpenland gelden verregaande restricties voor het openbare leven die het organiseren van een groot sportevenement onmogelijk maken. In Oostenrijk zijn echter plannen in de maak om - met een mondkapjes-plicht - het publieke leven langzaam maar zeker weer op gang te brengen.

Dat zou goed nieuws zijn voor de organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring nabij Spielberg, gepland voor 5 juli. Er heerst optimisme. Motorsport-Total.com vernam van een woordvoerder van het circuit: "We nemen de voorschriften en maatregelen om het coronavirus tegen te gaan zeer serieus. Op dit moment hebben die echter geen invloed op alle grote evenementen die op de Red Bull Ring gepland staan, alles gaat vooralsnog gewoon door."

DTM-baas Gerhard Berger, zelf oud Formule 1-coureur én Oostenrijker, kan het zich niet voorstellen dat de race in eigen land niet hoeft te wijken voor het coronavirus. Aan Auto Bild vertelde hij: "Het is een kwestie van nog een paar maanden eindjes aan elkaar knopen en ons voorbereiden op de periode na het coronavirus. Persoonlijk verwacht ik niet dat we voor augustus of september alweer aan het racen zijn, zelfs niet in de Formule 1."