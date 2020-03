Super Formula-coureurs: "Het is gekkenwerk dat wij hier nog racen"

Door het coronavirus staat alles in de hele wereld stil, behalve in Japan. In het land werd gewoon de Super Formula testsessie verreden, maar daar voelde de meesten zich niet prettig bij. 2019 Super Formula-kampioen Nick Cassidy zegt dat hij zich ongemakkelijk voelde toen hij deze week terugkeerde op de baan.

Terwijl elke andere grote serie ter wereld wordt gepauzeerd vanwege het coronavirus, ging de hoogste Japanse Formule-serie door met officiële tests op Fuji.

"Niet comfortabel", zei de regerend kampioen van de serie, Cassidy, een Nieuw-Zeelander, op sociale media.

In China is inmiddels het leven weer rustig op gang aan het komen, maar dat betekent niet dat er in Japan gewoon geracet kan worden. Het is natuurlijk een beslissing die elk land of organisatie zelf moet maken. "Realiseer je dat de Olympische Spelen een groot probleem zijn, maar ik zou willen dat dit land niet zo naïef was voor een groot probleem als dit."

De tweedaagse officiële Super Formula-test was gesloten voor het publiek en de seizoensopener op Suzuka is afgelast. "We hopen oprecht dat dit vreselijke virus zo snel mogelijk zal verdwijnen", zegt Akira Kurashita, president van seriepromotor Japan Race Promotion.

Bekende coureurs die dit jaar meerijden zijn: Juri Vips en Sergio Sette Camara. De laatstgenoemde is pas benoemd als reservecoureur van Red Bull Racing, die vorig seizoen uitkwam in de Formule 2.