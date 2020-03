Marc Surer: "F1 mag blij zijn als ze dit jaar 11 races kunnen rijden"

De Formule 1 ligt helemaal stil door de uitbraak van het coronavirus. Alle teams, monteurs en coureurs (behalve Pierre Gasly) zijn inmiddels weer thuis in Europa en fabrieken worden, al dan niet verplicht door de lokale overheid, gesloten. De grote vraag is uiteraard wanneer de F1 kan starten aan het seizoen 2020.

11 F1-races in 2020

Volgens voormalig F1-coureur Marc Surer mag de FOM en F1-teams zichzelf in de handen wrijven als het dit jaar nog 11 races kan rijden in het kampioenschap van 2020. De Zwitser vertelde aan Speed Week: "Er stonden 22 races op de kalender, de langste kalender ooit voor de F1, maar inmiddels mogen we blij zijn en in onze handen wrijven als eind 2020 11 races zijn verreden."

Ross Brawn, sportief directeur van de F1, zei dat hij hoopt op een resterende en vernieuwde kalender met 17 tot 18 races, terwijl F1 CEO Chase Carey aan heeft gegeven dat Liberty gokt op minimaal 15 races in de tweed helft van het jaar.

Marc Surer is van mening dat 11 races ook voldoende moet zijn: "Met 11 races zou het seizoen ook officieel een wereldkampioenschap mogen heten en ook zo meetellen. Volgens de reglementen moet je daarvoor namelijk minimaal 8 races hebben gereden. Het gaat mijn pet te boven hoe Chase Carey voor elkaar wil krijgen om nog 15 tot 18 races te rijden in 2020."

Surer reed als coureur van 1979 tot en met 1986 in de Formule 1 voor Ensign, ATS, Theodore, Arrows en Brabham en kwam tot 88 Grand Prix-starts.