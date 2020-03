Minimaal 15 races in 2020 op aangepaste F1-kalender

De Formule 1 staat net als alle andere sporten in de wereld stil door de uitbraak van het coronavirus. Het hele F1-circus was al in Australië klaar voor de eerste vrije trainingen van vrijdag, toen in de vroege ochtend de eerste race van het seizoen werd afgeblazen.

Na de Grand Prix in Australië werden ook Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco en inmiddels ook Azerbeidzjan uitgesteld. Dat zou kunnen betekenen, als alles de goede kant op loopt, dat het seizoen 2020 eventueel kan starten in Canada op 14 juni.

De bedoeling van de FOM is om minimaal 15 races op de aangepaste kalender van 2020 te krijgen, die tot ver tot in december door zal gaan, zo gaf men gisteravond aan in een verklaring.

De verklaring van de FOM over F1-seizoen 2020

De afgelopen week zijn de Formule 1, de tien F1-teams en de FIA samengekomen en hebben ze snel en resoluut actie ondernomen als onderdeel van onze eerste reactie op de COVID-19-pandemie.

Hoewel op dit moment niemand zeker kan zijn van het moment dat de situatie zal verbeteren, zal het verbeteren en wanneer dat wel het geval is, zullen we klaar zijn om weer te gaan racen. We zijn allemaal vastbesloten om onze fans alsnog een kampioenschap te bezorgen in 2020.

We erkennen dat er een aanzienlijk potentieel is voor extra uitstel in de momenteel geplande races, maar toch verwachten wij en onze partners dat het seizoen op een bepaald moment deze zomer zal beginnen, met een herziene kalender van tussen de 15 en 18 races.

Zoals eerder aangekondigd, zullen we de zomervakantie vervroegen naar maart/april om tijdens de normale zomervakantieperiode te racen en we verwachten dat de einddatum van het seizoen langer zal duren dan onze oorspronkelijke einddatum van 27-29 november, waarbij de werkelijke volgorde en schema's van de races aanzienlijk zullen verschillen van onze oorspronkelijke kalender voor 2020.

Het is niet mogelijk om nu een meer specifieke kalender te geven vanwege de vloeibaarheid van de huidige situatie, maar we verwachten in de komende maand meer inzicht te krijgen in de situatie in elk van onze gastlanden, evenals in de problemen die samenhangen met het reizen naar deze landen.