Pirelli vernietigt F1-banden van Australische Grand Prix

Pirelli is gestopt met de productie van F1-banden voor 2020. Na Australië bleek dat de bijna 2000 banden die de officiële leverancier van de sport aan Melbourne had meegenomen, vernietigd en gerecycled moesten worden.

De baas van Pirelli die verantwoordelijk is voor de F1-banden is Mario Isola. De Italiaan vertelde tegenover Racer waarom de banden zijn vernietigd: "Het is niet veilig om ze opnieuw te gebruiken als ze eenmaal op een velg zijn gemonteerd en vervolgens zijn verwijderd."

"We hebben de productie voor de andere races stopgezet totdat we weten of en wanneer ze plaatsvinden, terwijl bestaande banden die nog niet op de velgen zijn gemonteerd zorgvuldig kunnen worden opgeslagen en later kunnen worden gebruikt", voegde hij eraan toe.

Banden Bahrein en Vietnam

Isola gaf toe dat er al enkele 2020-banden onderweg waren naar Bahrein en Vietnam toen die races ook werden uitgesteld. "Ze kunnen daar worden bewaard in temperatuur gecontroleerde containers tot de races plaatsvinden, dus ze zullen er niet onder lijden", zei hij.