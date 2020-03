Jean Todt: "Samen moeten we het doen"

FIA-directeur Jean Todt kreeg de afgelopen weken de nodige kritiek te verwerken met betrekking tot het uitblijven van een daadkrachtig beleid vanuit de FIA met betrekking tot het afgelasten van races door de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels lijkt de Fransman de ernst van de zaak wel in te hebben gezien en daarom sprak hij motorsportliefhebbers via een YouTube-video toe, om een update te geven over de situatie.

In de toespraak laat Todt weten dat hij iedereen een warm hart toedraagt, of het nou de coureurs zijn of mensen met welk ander beroep dan ook.

De president van de FIA riep ook op tot collectieve verantwoordelijkheid door iedereen uit te nodigen nauwgezet de laatste aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Beste vrienden. Terwijl de wereld door een historische pandemie gaat, wil ik je vertellen hoe dicht ik bij jullie allemaal ben. Zoals u weet, is de situatie kritiek en verandert deze voortdurend. Mensen beschermen moet de prioriteit zijn."

“Ik wil mijn steun en solidariteit betuigen aan alle burgers en aan degenen die bijdragen aan autosport en mobiliteit. Zoals u weet, moesten we overwegen om verschillende events uit te stellen, en op dit moment hebben we geen duidelijk zicht op een terugkeer naar normale omstandigheden."

"Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen en ik verzoek u dringend de instructies van de WHO en die van uw nationale regeringen strikt op te volgen."

Jean Todt sloot duidelijk af. “Alleen individuele discipline stelt ons in staat dit virus te overwinnen. Samen doen we het.”